Per stare bene bastano quattro pezzi: una mutanda da uomo, una maglia di lana a costine leggere, un boxer e una camicia oversize. Partire dall'intimo, dal privato, per raccontare a noi stessi e agli altri chi siamo. Come D'annunzio che nel Vittoriale aveva un piccolo guardaroba per gli ospiti, con capi scelti come se fossero un corredo da tramandare o opere d'arte da collezionare. Da questo pensiero nasce Wayrobe, una piccola collezione di intimo di lusso, da tenere in casa o portare in viaggio come un kit della felicità. «L'intimo per me è come un tabù, un'area inesplorata. Sono io che decido come e quando mostrarlo», spiega Alessandro Onori, stilista e fondatore del brand Wayrobe che ha esordito con Dolce&Gabbana e Annapurna. Dentro Wayrobe c'è il suono della parola voyeur che richiama il mondo un po' perverso di un certo underwear, ma anche il termine francese robe che significa abito e quello inglese way a indicare uno stile di vita. Brand di nicchia con l'idea di espandersi, senza perdere mistero, nella sua collezione ha underwear, maglieria, camicie e polo realizzati al 50 per cento in lana e al 50 per cento in cotone. Le mutande sono da giorno e da sera, anche da mare, un intimo no season. Curiosi i pezzi in tessuto lurex che sono tra i più venduti online perché lo stilista ha voluto creare una mutanda da sera, sia per lui che per lei, l'idea è di avere un oggetto h24 che potesse diventare anche un costume da sera per un party in piscina. Una cosa è certa, questo piccolo lusso vi costerà caro: le mutande da uomo partono da 80 euro. Ma si sa, il piacere ha sempre un caro prezzo.

