«Ora non mi ferma più nessuno». Alberto Urso è il vincitore di Amici 2019: il giovane tenore siciliano coi suoi 21 anni, la faccia pulita, gli occhi chiari che hanno fatto impazzire schiere di ragazzine, i tatuaggi sul braccio e l'aria ingenua, è riuscito nell'impresa di svecchiare il mondo lirico, avvicinarlo ai giovani e sdoganarlo dai soliti cliché. «Io sono un cantante lirico, ma non so dove mi porterà il futuro: opera, cross over, pop... vorrei fare tutto e proverò a fare tutto», racconta emozionato, poco dopo la finale che lo...