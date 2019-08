Molestie, cancellati due concerti di Domingo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPlacido Domingo teme la tempesta perfetta. Dopo le accuse di molestie sessuali da parte di almeno nove donne, otto cantanti e una ballerina, il leggendario tenore non riesce ad evitare l'onda d'urto dello scandalo. Così, nonostante le sue spiegazioni, la Los Angeles Opera di cui è direttore ha deciso di aprire un'indagine, mentre in molti cominciano a prendere le distanze dall'artista, con già due concerti da tempo in programma cancellati. Così mentre il Salzburg Festival in Austria ha confermato la presenza di Domingo il 31 agosto,...