La Venezia scomparsa nell'era dei Lumiére

CINEMALa Venezia d'inizi Novecento al 32. festival del Cinema Ritrovato a Bologna. In prima assoluta verranno oggi proiettati al cinema Lumière i film familiari realizzati nel 1900 da Giancarlo Stucky, forse i primi home-movies della storia del cinema, di sicuro i più rari, seguiti dalle vedute veneziane riprese nel 1929 da Mariano Fortuny. È l'occasione unica di poter vedere una città immortalata non da spettatori esterni, come cineoperatori Lumière o Pathé, o fotografi di vedute turistiche il cui unico intento è mostrare la...