La padovana Elisa Checchin nuova reginetta del Veneto

MISS ITALIARimane nel Padovano la corona di Miss Veneto: la vincitrice del titolo più ambito è Elisa Checchin, 20 anni di San Giorgio delle Pertiche, studentessa di Scienze della Società e del Servizio Sociale all'università Ca' Foscari di Venezia. La fascia di Miss Cinema Veneto è andata a Nicole Amistani 19enne trevigiana di Cappella Maggiore, studentessa universitaria in lingue, impiegata in una concessionaria. Per il decimo anno consecutivo lo show di Miss Veneto è andato in scena in piazza Aurora a Jesolo. Presente anche Patrizia...