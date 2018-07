CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAMESTRE Allarme per l'escavo dei canali che rischiano di interrarsi e di impedire il passaggio delle navi, mandando in crisi l'intero porto. Il primo e più importante compito dell'Autorità di sistema portuale (Adsp), come l'ha definito il presidente Pino Musolino, sta diventando impossibile da svolgere perché non ci sono più spazi disponibili dove buttare i fanghi scavati.Lo ha ribadito l'altro ieri proprio Musolino ai componenti della Quarta commissione consiliare della Regione, presieduta da Gianpiero Possamai (Ln) con...