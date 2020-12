IN PALCOSCENICO

Un censimento nazionale della reazione del comparto spettacolo dal vivo al primo lockdown. Sarà questo il perno dell'edizione 2020 del premio Rete Critica, attraverso il quale dal 2011 il network di blog e webzine indipendenti di informazione e critica teatrale segnala l'avanguardia della scena italiana. In un anno di grande incertezza per lo spettacolo dal vivo, Rete Critica assieme al Teatro Stabile del Veneto - con il quale rinnova la collaborazione - torna virtualmente a Padova il 4 e il 5 dicembre in un format digitale. E poiché, per paradosso, il 2020 avrebbe dovuto celebrare il decennale del premio, si è così pensato a un'edizione 9e¾ con protagonisti i progetti artistici che abbiano rappresentato e incarnato il cambiamento, guardando verso il futuro per superare una fase difficile. Rete Critica 9e¾ si propone dunque come una due-giorni di appuntamenti sulla pagina Faceb\ook dello Stabile del Veneto e di Rete Critica.

GLI APPUNTAMENTI

Il 4 e il 5 dicembre si terranno tre momenti di approfondimento tematico (durata 1 h circa) a partire dai progetti segnalati in questa edizione straordinaria. Venerdì alle 18 il tavolo Teatro e politica moderato da Roberta Ferraresi vede ospiti Giovanni Boccia Artieri e i rappresentanti di CReSCo, Giorgina P./Bluemotion e Kepler 452; sabato alle 16 Viviana Raciti modera il tavolo Teatro in ascolto con ospiti Rodolfo Sacchettini e i protagonisti di Campsirago Residenza, Radio India e Frosini/Timpano; sabato alle 18 Laura Gemini modera il tavolo Danza e immagine con ospiti Roberta Nicolai e i segnalati Balletto Civile, Paola Bianchi e Teatrino Giullare. Inoltre sarà presentato uno short-doc sulle dieci edizioni del premio a cura di Simone Pacini, scritto e diretto da Andrea Esposito, con interventi degli artisti vincitori. L'obiettivo di questa edizione di Rete Critica è dare un contributo decisivo per non cadere nella tentazione del tutto come prima e provare così a raccontare un momento storico che sarà anche spartiacque sociale e culturale, rilanciando verso il futuro insieme agli artisti e a chi sta immaginando il teatro che sarà. Info su retecritica.wordpress.com e sulle pagine Facebook @ReteCritica e dello Stabile veneto. (Gb.m).

