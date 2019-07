CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVent'anni. Un periodo di tempo che, in televisione, equivale a un'era geologica. Neanche La Piovra di Michele Placido, andata in onda dal 1984 al 2001, era riuscita a tagliare il traguardo del ventennio. Ce l'ha fatta invece, in un trionfo iniziato nel 1999 con Il ladro di merendine, il Salvo Montalbano di Camilleri, che con un totale di 32 piccoli film - andati in onda, rigorosamente, sulla Rai - ha agguantato il podio dei commissari più amati dal pubblico italiano. Prodotto dalla Palomar di Carlo Degli Esposti (sua, si dice, fu...