Esordio con Cercas: «La lettura è piacere»

Leggere è prima di tutto «un grande piacere, come il sesso, e bisogna farlo capire ai giovani». Lo dice lo scrittore Javier Cercas (nella foto) che oggi aprirà Pordenonelegge, la festa del libro con gli autori, che celebra i suoi vent'anni con oltre seicento ospiti fino al 22 settembre. «A Pordenone abbiamo una particolare passione per la poesia e, per questa ragione, nella ventesima edizione del Festival, ce ne sarà tanta, ancora più del solito»: lo ha annunciato Gianmario Villalta, direttore artistico di Pordenonelegge, che...