Egregio direttore, mi aiuti lei a capire: nei giorni scorsi ci è stato detto che, finalmente, l'Europa si sarebbe fatta carico di una parte immigrati che sbarcavano sulle nostre coste: così era scritto in un accordo firmato a Malta che stabiliva una ripartizione dei migranti ch arrivano in Italia tra i vari Paesi. Era ora, abbiamo pensato tutti. Poi stamattina (ieri, per chi legge, ndr) leggo su il Gazzettino che, in realtà, in base a quell'accordo dovremmo accogliere noi una quota degli immigrati che sbarcano in Grecia. Mi è sfuggito o...