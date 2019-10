«Così salvo la cupola di Milano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTODal basso verso l'alto. Lo sguardo deve partire da terra per poi puntare al cielo, accarezzando la cupola a quasi 90 metri di altezza. Per scorgere lassù, tra le luminose volte del Duomo di Milano, quello che viene creato più umilmente a terra, dipinto sul semplice suolo di un laboratorio di Dosson. Paolino Libralato ama la cattedrale milanese, «è una colonna d'amore che va verso il cielo, un'opera d'amore infinita», e proprio per questo il lavoro che il celebre scenografo veneziano si prepara a realizzare per Milano «merita...