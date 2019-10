Concerto classico e film nell'originale gemellaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CINEMALa musica si intreccia alle immagini di una storica pellicola western degli anni del cinema muto: oggi, alle 17.30, al Teatro Verdi di Pordenone in occasione delle Giornate del cinema muto sarà proiettato il film The Return of Draw Egan (1916), diretto e interpretato da William S. Hart. E proprio in questa occasione si rinnoverà una sinergia ormai consolidata fra le Giornate del Muto e il Conservatorio Tartini di Trieste, perché la colonna sonora del film sarà eseguita, in presa diretta, da un ensemble strumentale composto da tredici...