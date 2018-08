BIENNALE VENEZIA Il presidente della Repubblica ha annullato la propria visita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BIENNALEVENEZIA Il presidente della Repubblica ha annullato la propria visita a Venezia per mercoledì 29 in occasione del gala inaugurale della Mostra del Cinema, ma al suo posto potrebbe arrivare il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Una nota del Quirinale spiega l'assenza di Sergio Mattarella, precisando che la decisione è arrivata in segno di lutto, a seguito dei gravi eventi dolorosi di Genova e del Parco del Pollino. «Il Presidente - dicono i portavoce - ha deciso di restare in sede. Nel formulare auguri di ogni successo alla 75....