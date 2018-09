CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AL VOLANTEMANTOVAUna volta dicevi Maserati e il pensiero correva alle mitiche sfide con le Ferrari sulle piste di tutto il mondo. Erano i tempi eroici dell'automobilismo, quello dei caschetti in pelle, degli occhialoni, le strade polverose e il rombo di motori che faceva il verso a quello degli aerei. Da molto tempo non è più così: la Maserati è storia conosciuta è stata la prima casa produttrice di auto sportive a presentare una berlina quattro porte ad alte prestazioni (era il 1963) e oggi è una delle eccellenze del Made in Italy in...