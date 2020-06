TRASPORTI

UDINE I dettagli del nuovo orario e delle azioni per il rilancio del turismo sono stati illustrati oggi da Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs Italiane, e per Trenitalia da Tiziano Onesti, presidente, e Orazio Iacono, amministratore delegato e direttore generale. Al centro dell'orario estivo 2020 di Trenitalia è la ripartenza dell'Italia, da Nord a Sud. I nuovi collegamenti hanno l'obiettivo di soddisfare le nuove esigenze di mobilità, per la prossima estate e non solo, mettendo al centro le persone e i loro bisogni.

IN REGIONE

L'offerta estiva dei treni regionali è programmata in maniera dinamica e attenta a soddisfare le esigenze di mobilità di pendolari e turisti. In vigore dal 14 giugno, il nuovo orario vede incrementati a 133 i convogli circolanti in un giorno feriale (rispetto ai 99 della Fase 2 dell'emergenza sanitaria). In particolare, ai treni normalmente previsti nelle fasce pendolari sulla Trieste-Udine, ne sono stati aggiunti 11 dell'orario invernale, per scongiurare l'eventualità di sovraffollamenti. Dal 15 giugno torna il Frecciarossa 1000 9430 Roma (17.35)Udine (23.05) e dal 16 il Frecciarossa 1000 9409 Udine (6.47)Roma (12.25).

DUE RUOTE SULLE ROTAIE

Molta attenzione viene dedicata all'offerta del weekend, con collegamenti verso le principali attrazioni turistiche della Regione oltre che verso la ciclovia Alpe Adria in ragione della crescente domanda di trasporto biciclette (nel 2019 caricate sui treni in Fvg oltre 38mila bici, +21,5% rispetto al 2018). Il cicloturismo infatti è in costante crescita e viene incoraggiato da Trenitalia con i collegamenti Treno+Bici. Da domani, in collaborazione con la Regione, fra Trieste e Tarvisio entreranno in servizio due nuove carrozze completamente rinnovate e appositamente attrezzate per il trasporto di 64 bici ciascuna. Dotate di tutti gli accessori necessari agli amanti delle due ruote, varchi di accesso maggiorati, rastrelliere, cinghie di sicurezza e prese di corrente per la ricarica delle biciclette elettriche, circoleranno tutti i sabati e le domeniche sui regionali 21000 Trieste (7.28) - Tarvisio (10.07) e 6049 Tarvisio (15.53) - Trieste (18.08). «Un servizio che va nella direzione voluta dalla Regione di favorire la mobilità sostenibile, a tutto vantaggio della salute dei nostri cittadini. Questa mobilità è capace di intercettare il turismo del Nord Europa, con beneficio tangibile per la nostra l'economia» ha commentato l'assessore regionale Graziano Pizzimenti.

UDINE-CIVIDALE

Prosegue la collaborazione tra Trenitalia e Fuc, grazie agli orari coordinati con la linea Udine - Cividale che consentono nel capoluogo friulano l'interscambio con i treni da e per Pordenone, Venezia e Trieste, con biglietti combinati.

OFFERTE

Confermate la promo Weekend FVG, che consente di viaggiare il sabato e la domenica con lo sconto del 20% sulla tariffa ordinaria all'interno della regione e la promo Sacile - Maniago, con riduzione del 50% del costo del biglietto di corsa semplice. La nuova Estate Insieme permette di viaggiare dal 24 giugno su tutti i treni regionali senza limitazioni e per ogni destinazione, fra le 12 del venerdì e le 12 del lunedì, con un unico biglietto a 49 euro per quattro weekend, mentre la Estate Insieme XL lo consente per tutti i weekend estivi con un unico biglietto a 149 euro. Promo Junior per tutta l'estate 2020, bambini e ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratis ovunque sui treni regionali. Plus 3 e Plus 5 Alla scoperta delle meraviglie d'Italia con le promo che permettono di organizzare un tour personalizzato. È possibile viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi (tariffe 40 o 60 euro), a partire dal giorno di inizio, con un numero illimitato di viaggi su tutti i treni regionali indipendentemente da origine e destinazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA