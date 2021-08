Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INCIDENTEAQUILEIA È ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale di Cattinara a Trieste, l'uomo investito ieri mattina ad Aquileia. L'incidente è accaduto alle 9.30 in via Julia Augusta, dove il pedone è stato travolto da un veicolo in transito. L'uomo fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto, il Nue 112 ha inviato l'elicottero sanitario che ha trasportato il ferito, in condizioni serie, al pronto soccorso per un serio trauma...