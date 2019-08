Un uomo in bici minaccia i cestisti dell'U16 serba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EPISODIOUDINE «Kosovo libero. Il Kosovo non è Serbia, è Albania». È con queste parole che giovedì sera un uomo in bicicletta, uno straniero, forse albanese, avrebbe apostrofato in centro a Udine i ragazzi della Nazionale Serba Under 16 di basket, in città per l'Europeo di categoria che si sta disputando tra il Palasport Carnera e il palazzetto Mario Vecchiato di Pasian di Prato. Erano circa le 19 di Ferragosto, giornata di pausa nel calendario del torneo. I ragazzi della Nazionale serba, cui era stata concessa mezz'ora libera, stavano...