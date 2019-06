Trasporti, studenti a scuola pagando la metà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STUDENTIUDINE Abbonamenti scontati del 50% per 30 mila studenti con l'obiettivo di arrivare a costo zero per andare a scuola: il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia a varare questa misura di sostegno alle famiglie. Ad annunciarlo, il giorno dopo l'approvazione in giunta regionale, l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, insieme al consigliere regionale Mauro Bordin. La misura, che vale tanto per il trasporto su gomma quanto per quello su rotaia, quindi treni e pullman, rappresenta decisamente un bel...