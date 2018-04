Stupefacenti, l'Arma e l'esercito di profughi spacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL GIROUDINE Ma quanta droga gira in provincia? Nel solo 2016 i carabinieri hanno sequestrato 16 chili di hashish, 2 di marijuana, un etto di eroina, quasi 2 di cocaina, 145 pastiglie e mdma/extasy e 17 piante di Cannabis. La sostanza stupefacente viene rinvenuta prevalentemente all'interno di tasche e zainetti o tra gli indumenti intimi. In altri casi viene trovata nascosta sotto i sedili delle auto, all'interno di pacchetti di sigarette, in capannoni abbandonati o tra le aiuole di aree urbane e di campagna. L'età delle persone arrestate o...