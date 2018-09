Sportello per il friulano maxi bando dell'Arlef

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAPPALTOTRIESTE Una gara europea del valore di base pari a 731mila euro è stata appena indetta dallArlef, lAgenzia regionale per la lingua friulana, allo scopo di conseguire la gestione dello sportello regionale per la marilenghe e dell'ufficio stampa e comunicazione dell'agenzia medesima. Il bando, pubblicato ieri, prevede due lotti ai quali occorre far corrispondere proposte distinte: quello più cospicuo, per 687mila euro di valore stimato, riguarda lo sportello regionale, mentre altri 44mila euro sono riferiti all'ufficio stampa e...