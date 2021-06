Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(cdm) Un terzo dei senzatetto dell'asilo notturno Fogolar di via Pracchiuso si è vaccinato. Come spiega Annalisa Magrì, fra i referenti della struttura, «il 35% degli attuali ospiti ha fatto almeno la prima dose e in qualche caso anche la seconda. Si tratta di 7-8 persone su 23. Abbiamo iniziato a marzo. La maggior parte ha dato la sua adesione». Non ha avuto dubbi soprattutto chi, il covid, lo ha provato («A gennaio ci fu un focolaio...