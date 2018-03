Sicurezza, 2,5 milioni per la Polizia locale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIUNTATRIESTE Due milioni e mezzo di euro vengono messi dalla Regione a disposizione degli enti locali per interventi destinati a potenziare i Corpi di Polizia locale: ne beneficeranno le Uti, seguite dai comuni associati o singoli purché titolari di un Corpo di Polizia locale. I contributi (che variano dagli 8mila ai 90mila euro) sono concessi per interventi di adeguamento tecnologico delle sale operative, l'acquisto di veicoli o per avviare azioni di prevenzione dei reati contro le donne, delle truffe agli anziani e del bullismo...