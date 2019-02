Schianto, il drone taglia i tempi per i rilievi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TECNOLOGIAUDINE Uno dei due droni arruolati nelle fila del Corpo di Polizia locale, da poco rientrato sotto l'egida di Palazzo D'Aronco, ha debuttato come vigile virtuale dall'alto, per i rilievi di un incidente stradale grazie ai nuovi software in dotazione. Un modo per ridurre i tempi di un terzo rispetto ad un rilievo tradizionale, consentendo di rimuovere prima i veicoli incidentati e di ripristinare le normali condizioni di traffico.Se anche prima, infatti, il super-occhio elettronico era già stato utilizzato dagli agenti della Polizia...