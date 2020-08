TRAGEDIA DELLA STRADA

TRICESIMO Una gita in montagna in sella alla sua Bmw di colore scuro. Maurizio Maxia, 69 anni, nato a Verona ma ormai da tanti anni residente a Tricesimo, ieri mattina stava percorrendo il viadotto di San Leopoldo, in A23, all'altezza di Pontebba, diretto verso Tarvisio. Improvvisamente, poco dopo mezzogiorno, ha sbandato. La moto ha urtato il guardrail alla sua destra, che alla base è cementificato. E in seguito all'impatto Maxia è stato sbalzato dal mezzo, che ha proseguito la corsa per diversi metri urtando la barriera autostradale che delimita il lato sinistro della carreggiata prima finire la sua corsa.

Il motociclista di Tricesimo è morto all'istante. A nulla sono valsi i soccorsi del personale sanitario arrivato in ambulanza. I vigili del fuoco volontari di Pontebba e del distaccamento di Tarvisio hanno messo in sicurezza la moto, dopodichè gli agenti della Polstrada di Amaro hanno ricostruito la complessa dinamica. Non ci sono altri mezzi coinvolti nell'incidente. Inspiegabile il motivo della sbandata, che potrebbe essere riconducibile anche a un improvviso malore. Il traffico è rimasto bloccato per circa due ore. Agli utenti diretti a Tarvisio si consigliava di uscire a Carnia e di percorrere la Pontebbana.

Cordoglio a Tricesimo per la morte del 69enne, che in passato si era ancora candidato alle elezioni comunali con la lista Sotto le stelle di Tricesimo.

