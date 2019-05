Roberti: la politica non c'entra ma spiace che sia finita così

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONITOLMEZZO Nessun commento sui social network né da parte del presidente Fedriga né del suo assessore, men che meno degli interventi in diretta Facebook. Volutamente, come spiega l'assessore alla Sicurezza della Regione Pierpaolo Roberti, quanto accaduto ad Illegio è stato tenuto sotto traccia. Come Fedriga, anche Roberti, che era con il governatore al comizio elettorale ad Illegio a sostegno della candidata D'Orlando, spiega che «non c'è stata nessuna aggressione verso Fedriga. C'erano le forze dell'ordine, che hanno fermato...