Raccolta firme per salvare il futuro di Cascina Mauroner

LA PETIZIONEUDINE Parte una raccolta di firme in difesa della Cascina Mauroner. Dopo la notizia che il Comune di Udine ha approvato il progetto per l'abbattimento della struttura (con un investimento di 86mila euro), il comitato Quartiere di Giusto ha annunciato l'iniziativa per tentare di salvarlo e il presidente del consiglio di quartiere ha deciso di farsi portavoce della richiesta. «Se portata a termine ha commentato il presidente del comitato, Antonio Salmè -, la demolizione significherebbe il completo abbandono di un quartiere da anni...