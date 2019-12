Progetto Fvg, guida prima di Natale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAUDINE Prima di Natale il nuovo coordinatore regionale di Progetto Fvg in luogo dello sfiduciato Ferruccio Saro e per il futuro, oltre a un nuovo attivismo sul territorio «dopo un periodo in cui tutto è stato troppo fermo», l'idea di una «federazione con Forza Italia», per continuare ad essere in ambito regionale «una gamba del Centrodestra». Sergio Bini, il cofondatore di Progetto Fvg nonché attuale assessore regionale alle Attività produttive, delinea così l'evoluzione della formazione politica che ha contribuito a creare a...