Precipita in un giardino con il parapendio: gravissimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCHIANTOTARCENTO Versa in gravissime condizioni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine, un uomo di cinquant'anni di Gemona, Paolo Brollo, che nel primo pomeriggio di ieri è precipitato con un parapendio nel cortile di un'abitazione della località di Plan di Paluz, un pianoro sopra Tarcento.Erano da poco passate le 15.30 quando alcuni abitanti del posto hanno notato il velivolo volteggiare a bassa quota. In un primo momento nessuno si è allarmato perché il pianoro viene spesso utilizzato, tra via del Mattino...