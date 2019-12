Porta a porta, partito l'assalto dei furbetti ai bidoni dei palazzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TEMAUDINE Il porta a porta non ferma il turismo dei rifiuti. Ad accorgersene sono stati alcuni cittadini della 2a circoscrizione che hanno segnalato il fatto a Consumatori attivi: «Ci hanno raccontato che nei contenitori condominiali viene riversato di tutto ha detto la presidente Barbara Puschiasis -, e non dagli inquilini, ma da gente di passaggio e da chi non rispetta i conferimenti corretti. Casi simili ci sono stati segnalati nella zona di San Domenico». IL PUNTO«La questione è che i contenitori dei palazzi devono essere...