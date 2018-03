Nuove imprese la Regione in campo con 8,5 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIATRIESTE La Regione scende in campo per sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali, con un bando da 8,5 milioni derivanti da fondi Por Fesr 2014-2020. Lo sportello per presentare la domanda di contributo aprirà il 19 aprile. L'obiettivo del bando, approvato dalla giunta su proposta dell'assessore al lavoro Loredana Panariti, è quello di incentivare la creazione di nuove imprese supportando i costi per l'avvio dell'attività e gli investimenti nel primo periodo e consentire, grazie ai contributi a fondo perduto erogati in...