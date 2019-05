Nessuna offerta per l'alloggio presidenziale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DISERZIONETRIESTE (M.B.) Nessun potenziale acquirente, offerte zero. E' finita del tutto deserta la gara indetta dalla Direzione Finanze e Patrimonio della Regione per tentare la vendita a Trieste dell'ex abitazione del presidente in via Filzi 21/1, già utilizzata dai presidenti della Regione che non fossero triestini. A certificare la mancata riuscita della gara è un verbale formale, che imporrà la conseguenza di tentare una nuova gara a prezzo ribassato. Quello posto con questa gara a base d'asta assommava a 205.394 euro e non era, in...