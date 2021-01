I CONTROLLI

UDINE Oltre mille ispezioni, 600 sanzioni per un 1 milione di euro. 148 i locali multati per il mancato rispetto delle norme anticovid. Sequestrati 1,5 tonnellate di alimenti e 10 mila confezioni di farmaci irregolari. Questo il bilancio 2020 dei Nas dei Carabinieri di Udine. Non solo irregolarità nel settore alimentare ma anche truffe sul fronte dei farmaci, abusivismo delle professioni sanitarie e mancato rispetto dei protocolli covid in locali pubblici e case di riposo. Complessivamente sono state effettuate 1.371 ispezioni ad aziende e strutture operanti nel settore alimentare e sanitario, di cui 412 casi (30%) non conformi, accertando 618 infrazioni amministrative e contestando sanzioni per un ammontare di 991.000 euro. Sono state 370 le persone segnalate all'autorità giudiziaria e 586 a quelle amministrative e sanitarie competenti, nei cui confronti sono stati sequestrati prodotti, attrezzature e locali per un valore di oltre 1 milioni di euro. Sono stati 380 gli esercizi di ristorazione ispezionati nell'anno appena trascorso dove, in 148 casi, sono state riscontrate delle violazioni (alcune delle quali relative al mancato rispetto delle norme anti covid-19) e in un caso anche la sospensione immediata dell'attività. Durante l'anno appena trascorso sono stati posti sotto il vincolo del sequestro (penale, amministrativo o sanitario) 1,5 tonnellate di alimenti vari perché non in regola con le normative (in cattivo stato di conservazione, scaduti di validità, non tracciati). Nel comparto sanitario sono state ispezionate 595 strutture (ambulatori, cliniche, farmacie, studi medici, ecc) ed in 134 casi sono state riscontrate irregolarità che hanno portato, nel complesso, al sequestro di oltre 10.000 confezioni di medicinali, integratori, articoli sanitari non conformi al dettato normativo, vari anche i sequestri di mascherine protettive non conformi. In particolare sono stati 9 i casi di abusivismo della professione medica segnalati all'autorità giudiziaria, 5 dei quali nel campo dell'odontoiatria. Infine, in un anno caratterizzato dall'epidemia, l'attività dei Nasf friulani si è concentrata, in particolare, nelle verifiche presso le strutture sanitarie e socio-assistenziali, per verificare il rispetto delle normative . Un centinaio le strutture ispezionate tra la prima e la seconda ondata, riscontrando irregolarità (penali e/o amministrative) in 10 casi.

