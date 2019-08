Matajur, si inaugura una via per esperti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN VETTASAVOGNA L'Unione territoriale intercomunale del Natisone anche quest'anno organizzerà la Festa della Montagna sul Matajur in collaborazione con il Comune di Savogna, la pro loco Matajur, le associazioni alpinistiche locali Planinska druina Beneije e Club alpino italiano sezione di Cividale e sezione Val Natisone, l'associazione Vallimpiadi , la pro loco Nedike doline, la Polisportiva Matajur ed il Gruppo alpini di Pulfero. L'appuntamento è fissato per sabato 31 agosto e domenica primo settembre. La manifestazione, dedicata alla...