IN SPIAGGIA

LIGNANO Oggi partirà in sordina la stagione estiva di Lignano, con l'apertura della spiaggia dove sono state applicate una serie di disposizioni e gli operatori consapevoli di dover rispettare e far rispettare tutte le norme previste dalle autorità. Per evitare assembramenti di persone non ci sarà una cerimonia ufficiale, ma tutto è già predisposto per accogliere i turisti. Ieri in tarda serata il sindaco Luca Fanotto ha emesso un'ordinanza su come comportarsi in spiaggia, volta sia a gestori sia ai frequentatori dell'arenile.

LE REGOLE

Divieto di assembramento; distanziamento interpersonale di almeno 1 metro; obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°), altri sintomi influenzali o se si è positivi al virus o si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e in ogni area della spiaggia. Le attrezzature (lettini, sdrai, ombrelloni e attrezzature a noleggio) andranno disinfettati a ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita a ogni fine giornata.

IN RIVA AL MARE

E' vietato stazionare, anche mediante sdraio, sedie sgabelli, tende, teli, attrezzature gonfiabili e mezzi nautici nella fascia di 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza a esclusione dei mezzi di soccorso. Ai concessionari è consentita la chiusura delle rispettive aree in concessione dalle ore 23 alle ore 5, quando sarà comunqueconsentito l'accesso al personale addetto alle operazioni di sanificazione e sorveglianza. Ogni concessionario potrà interdire l'area in concessione, o una sua parte, per assicurare il rispetto delle misure sanitarie permanendo l'obbligo di garantire il servizio di salvamento.

PRONTO SOCCORSO

Riaprirà nei prossimi giorni, con modalità concordate da Comune e assessorato alla Salute. Il Comune ha installato uno striscione colorato antistante i ristoranti, concedendo loro metri di suolo pubblico per compensare alla capienza ridotta dentro i locali. «Abbiamo fatto diversi lavori di migliorie quest'anno dice Giorgio Ardito presidente della Spa Pineta sia in spiaggia sia nel Parco del Mare. Gli ospiti troveranno un nuovo tratto di pista ciclabile, nuova illuminazione sulla sopraelevata e altre novità. Avremo parecchie presenze di italiani, in particolar modo i proprietari di seconde case che si tratterranno per lunghi periodi e questo è un fatto positivo anche per commercianti e ristoratori».

Siamo in pieno ponte di Pentecoste, settimana in cui Lignano, in particolar modo Sabbiadoro già dal 1970 veniva invasa da austriaci e tedeschi tanto che molte famiglie di italiani in questi ultimi anni, rinunciavano la loro presenza nel centro balneare friulano, causa l'eccessiva confusione. Quest'anno invece, almeno fino a ieri sera, la presenza non si è fatta sentire causa le note vicende, possiamo dire una movida più tranquilla e composta.

Enea Fabris

