Liberazione in città ricco programma per la Festa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOUDINE Ricco programma per la Festa della Liberazione a Udine. L'iniziativa, come sempre organizzata dal Comitato per la difesa dell'ordine democratico e delle istituzioni repubblicane, inizierà alle 9.45 con il ritrovo dei partecipanti in piazza Primo maggio. Quindi il corteo si muoverà, con l'accompagnamento della Nuova banda di Orzano e della Banda mandamentale di Cervignano , da Giardin Grande, passando per via Portanuova, piazzetta Marconi, via Sarpi, piazza Matteotti, via Canciani, via Cavour, fino a piazza Libertà.Alle 10.30...