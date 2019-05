Legge e finanziamenti per tutelare i cinque siti riconosciuti dall'Unesco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PATRIMONIOUDINE Quattrocentodieci mila euro per ogni anno da qui al 2021. È la dotazione finanziaria con cui nasce il disegno di legge «Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'Unesco», che ieri la Giunta regionale ha approvato in via definitiva su proposta dell'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie. Il documento sancisce e regola le forme di sostegno a favore dei siti Unesco...