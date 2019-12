Latitanti, dalla ladra di orologi alle coltellate al coinquilino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I LATITANTIUDINE Florentina Miclescu nel suo breve soggiorno in Friuli, tra il 4 e 6 marzo 2015, rubò un catenina d'oro e un orologio d'oro a un 73enne approfittando della sua disabilità. Era assieme a un uomo quando si allontanò dall'abitazione della vittima, forse lo stesso con cui tentò di scappare durante un controllo in A23. Mentre i poliziotti li stavano identificando, i due imboccarono l'autostrada contromano diretti verso Tarvisio, nel tentativo di raggiungere il confine e trovare rifugio in Austria. La donna, 34 anni, cittadina...