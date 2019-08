LA STAGIONE LIGNANO Tempo di primi bilanci sulla stagione balneare che sta per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STAGIONELIGNANO Tempo di primi bilanci sulla stagione balneare che sta per concludersi a Lignano. Rimane ancora settembre, conosciuto pure come il mese delle ombre lunghe che, tempo permettendo e in base alle prenotazioni, dovrebbe sanare, o quantomeno alleggerire, le perdite in alcuni settori dei mesi precedenti nei settori del commercio e alla ricettività extralberghiera, i due settori che quest'anno hanno maggiormente sofferto. Da alcuni sondaggi locali quest'anno si è notato un calo delle presenze. Sono finiti anche a Lignano gli anni...