LA SENTENZA UDINE Rigettato il ricorso al Tar del consorzio Il Mosaico, che si

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAUDINE Rigettato il ricorso al Tar del consorzio Il Mosaico, che si era rivolto al Tribunale amministrativo del Fvg dopo essere stato escluso dalla gara per l'affidamento dei servizi di doposcuola nelle scuole udinesi. «La sentenza ha commentato l'assessore all'istruzione Elisa Asia Battaglia -, dimostra che gli uffici hanno lavorato bene».LA VICENDALa gara per l'appalto è stata piuttosto complicata: suddivisa in tre lotti (rispettivamente da 772mila; 787mila e 772mila euro), gli ultimi due sono stati aggiudicati alla cooperativa...