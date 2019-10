LA PROTESTA UDINE La petizione ha già raccolto le 280 firme necessarie per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROTESTAUDINE La petizione ha già raccolto le 280 firme necessarie per essere depositata in Comune e chiedere che il tema della presenza dei 15 giovani pakistani in paese, ma soprattutto il loro comportamento, sia posto all'attenzione del consiglio comunale per giungere a un'assemblea pubblica. Intanto il sindaco ha avuto rassicurazioni dalle autorità per un allontanamento dei migranti. È, in sintesi, l'evoluzione di quanto sta accadendo a Paularo, dove da inizio settimana l'ex sindaco Ottorino Faleschini ha avviato una petizione,...