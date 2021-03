Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CATEGORIEPORDENONE E UDINE La seconda Pasqua con i locali chiusi e le limitazioni da zona rossa. Non è il lockdown di un anno fa, ma le categorie degli esercenti, dei ristoratori e di buona parte del commercio, oltre che di parrucchieri ed estetiste, devono stringere i denti almeno per ancora due settimane. La regione, infatti, con tutta probabilità resterà in rosso fino alla metà del mese di aprile.ALBERGATORIAnche nel Friuli...