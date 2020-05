Sono state 194 le persone sanzionate su 2.531 controllate l'altro ieri in regione: questo, in base ai dati della prefettura di Trieste, è il bilancio delle verifiche effettuate sul territorio regionale dalle forze dell'ordine nella giornata di sabato per garantire il rispetto delle norme di contenimento del contagio. Sono state inoltre denunciate una persona per false attestazioni e tre per altri reati. Sono stati infine controllati 919 tra esercizi e attività commerciali e sono stati sanzionati i titolari di due di questi. A Udine ieri sono entrati in azione anche i militari della Guardia di Finanza per controllare gli esercizi commerciali aperti in funzione take away, come le gelaterie, dove si è provveduto a monitorare le formule di consegna dei gelati: niente coni da passeggio, sì alle vaschette refrigeranti e alle coppette ma solo per asporto, da consumare a casa o comunque lontano dai laboratori artigianali. Al proposito i prefetti sono stati invitati dal Ministro Lamorgese a disporre verifiche degli esercizi e dei locali pubblici, programmando specifici servizi di controllo, per cui potranno essere costituiti nuclei misti con l'apporto di vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, comando carabinieri per la tutela del lavoro, Asl. Per certe ipotesi di violazione delle misure potranno disporre, già all'atto dell'accertamento, la chiusura dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.

La scorsa notte è invece imploso il tetto dell'ex caserma, in origine utilizzata come Distaccamento dei Vigili del Fuoco a Cormons. A causa dell'incuria e probabilmente anche per le precipitazioni di sabato, la copertura della struttura ha ceduto. Sul posto per la messa in sicurezza i pompieri del Comando di Gorizia, nessun ferito o danni collaterali ad altre strutture limitrofe.

