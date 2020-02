La Camera di commercio di Pordeone-Udine informa che garantisce la normale operatività degli uffici (anche delle società I.Ter, Promos Italia e azienda speciale Concentro) e resterà aperta nelle due sedi territoriali per i servizi al pubblico, ma sospenderà fino al 1 marzo - e fatte salve ulteriori indicazioni alcune attività.

In particolare, sono sospesi corsi di formazione, convegni, seminari, riunioni ed eventi vari, nonché le sedute di media-conciliazione.

Restano invece aperti con i soliti orari gli altri servizi al pubblico, Registro Imprese, Ufficio carburanti, Nuova Impresa, Proprietà intellettuale, Contributi, con le normali modalità di accesso e previo appuntamento dove previsto abitualmente.

La situazione, in evoluzione, sarà costantemente aggiornata sui siti delle due sedi camerali di Pordenone e Udine, che si prega di controllare preventivamente. Per informazioni è a disposizione anche l'Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) ai contatti indicati per ciascuna sede e in particolare urp@ud.camcom.it e urp@pn.camcom.it.

Provvedimenti per il contenimento di un eventuale contagio anche all'Ater, dove da ieri gli utenti vengono ricevuti solamente agli sportelli dotati di vetro divisorio.

