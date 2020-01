L'EVENTO

UDINE Laboratori, spettacoli e sport per una giornata interamente dedicata agli studenti e al loro percorso di crescita. Si terrà venerdì 31 gennaio, in occasione della festa di Don Bosco, l'evento dedicato a tutti gli alunni dell'istituto salesiano Bearzi che li vedrà protagonisti in spettacoli teatrali, cori, workshop. L'iniziativa è aperta anche a pubblico e genitori, che potranno partecipare a un incontri formativi e allo spettacolo teatrale. La manifestazione si inserisce nel progetto Thanks God it's Monday!, uno degli 86 selezionati nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e sostiene, in Friuli Venezia Giulia. Il progetto vuole creare e diffondere un modello innovativo di comunità educante chiamato Scuola Accogliente con esperienze partecipate tra genitori e figli. «La festa di don Bosco è un momento molto importante per la vita scolastica dei bambini e dei ragazzi in quanto dà loro la possibilità di vivere la scuola in modo diverso - spiega la preside dell'Istituto, Lucia Radicchi , il coinvolgimento in una serie di attività che mirano non solo alla crescita scolastica, ma soprattutto umana e culturale, li accresce come persone». Alla tradizionale messa che aprirà la giornata seguirà un momento educativo sotto forma di spettacolo teatrale dove si parlerà del moderno concetto di eroe dal fumetto alla realtà. E ancora, laboratori per i ragazzi delle medie per stimolare fantasia e manualità, ma anche tornei di basket e pallavolo per i più grandi. Tra gli ospiti, ci sarà anche don Luigi Aloe, primo storico assistente di Maria Levi Montalcini, che parlerà di crescita e futuro.

A.P.

