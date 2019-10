L'edificio storico diventa tempio del lusso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOUDINE Il palazzo risale al 1500, anche se ci sono tracce documentali che arrivano addirittura al 1200. Nella seconda metà del 1800, fu trasformato prima in un ristorante, Il Ristorante della Loggia (che ebbe poca fortuna), e successivamente in un bar: il Caffè e premiata Pasticceria e confetteria Pietro Dorta & C.; sotto i portici, all'angolo tra via Mercatovecchio e piazza Libertà, il locale divenne luogo di ritrovo per politici e letterati; durante la Grande guerra, vi fecero tappa anche il Duca d'Aosta e Gabriele D'Annunzio,...