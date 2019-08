CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AVVENTURACODROIPO «Immaginate di poter dedicare 14 giorni 11 ore e 40 minuti per vivere un'avventura di 4500 km. In molti pensano che ci sia solo sofferenza dietro tutto ciò ma, se presa con il giusto spirito e la giusta motivazione, la stanchezza fisica diventa lo spazio bianco che permette al quadro di emergere dalla parete». Con queste parole Vivaldo Lleshi, 25 anni, albanese di Codroipo, studente di design, ha attraversato 9 nazioni, 25 città, pedalando per 12-15 ore al giorno, macinando 47mila metri di dislivello tra sali e scendi...