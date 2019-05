CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APERTURABUJA Si apre uno spiraglio per il futuro della Dm Elektron di Buja. Come si ricorderà, a fine marzo, era arrivato l'annuncio della proprietà dell'intenzione di spostare la produzione in Romania, mantenendo in Fvg solo gli uffici e pochi reparti, cosa che, per lo stabilimento friulano, si tradurrebbe nell'esubero di una cinquantina di operai. Da lì era partita la mobilitazione, con scioperi e presìdi, sfociati anche in question time in Parlamento. Anche la Regione era scesa in campo, ricordando, però, che non poteva sostituirsi a...