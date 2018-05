CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISI DEL VOTOUDINE Cussignacco, via Bariglaria, Sant Osvaldo, Udine est: le periferie hanno punito duramente il centrosinistra perché, se in molte sezioni la differenza è stata di pochi voti, in alcune aree, il distacco è stato notevole: nella contea, ad esempio, così come a Godia-Beivars i voti a favore di Pietro Fontanini sono stati nettamente superiori e nel centrosinistra c'è un certo malcontento per i candidati di zona.Secondo le analisi di entrambi gli schieramenti, il motivo è uno solo: il contatto con la gente, tanto che i...