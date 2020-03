INQUINAMENTO

UDINE Tutti chiusi in casa, una situazione non facile. Sembra impossibile trovare un seppur minimo risvolto positivo in queste condizioni. Eppure qualcosa c'è, a partire dall'aria che respiriamo. Auto chiuse nei garage di casa, veicoli che non circolano perché ormai si lavora in modalità smart. Così l'aria diventa pulita. I livelli di ossido di azoto sembrano qualcosa di anomalo e peculiare spiega il responsabile del settore qualità dell'aria di Arpa, Fulvio Stel c'è stato un significativo miglioramento. Anche i picchi che si registrano di mattina a sera (quando la gente va e torna dal lavoro) sono più bassi. Secondo l'Agenzia per l'ambiente, le concentrazioni degli ossidi di azoto nella stazione di monitoraggio del traffico urbano di Udine erano piuttosto alte prima del 12 marzo, poi sono progressivamente diminuiti scendendo significativamente al di sotto dei valori tipici del periodo 2014-2020. Niente traffico, insomma, e aria pulita. Anche per le polveri sottili, le Pm10, notiamo dei miglioramenti. Riducendo il traffico sostiene Stel anche queste polveri si riducono. Anche la chiusura temporanea di qualche stabilimento produttivo contribuisce, anche se - precisa l'esperto - le nostre stazioni di monitoraggio si trovano nelle aree urbane e abitate, distanti dalle zone produttive dove viene effettuato un monitoraggio a sé. Durera?. L'aria è per natura mobile e variabile, ma andando verso la bella stagione gli inquinanti si disperdono, quindi l'aria rimarrà più pulita anche quando saranno rimossi i blocchi e le auto ricominceranno a circolare. Anche la sicurezza aumenta. Certo, la paura del virus c'è, ma restare a casa è sicuro non solo per proteggersi dal Covid-19, ma anche dai malintenzionati. Furti e rapine sono in calo, in generale tutti i reati conferma il Comando provinciale dei Carabinieri di Udine negli ultimi giorni abbiamo registrato un calo sensibile. Le abitazioni sono presidiate dai legittimi proprietari e muoversi nelle città vuote può dare nell'occhio: anche i ladri fanno la quarantena. Ladri, ma pure spacciatori. In questo caso la conferma la dà un cliente. Io faccio uso di sostanze e in questo periodo è impossibile comprare droga ammette anche i canali da cui arrivano i carichi più consistenti sono controllati e chissà che non sia l'occasione per qualcuno di intraprendere la strada della disintossicazione. Per ora non abbiamo avuto un incremento delle richieste spiega il direttore del dipartimento delle dipendenze dell'AsFc, Enrico Moratti ma potrebbe verificarsi nelle prossime settimane perché la difficoltà ad approvvigionarsi di sostanza può comportare crisi di astinenza, soprattutto per gli oppiacei. Rimanere a casa fa scoprire anche altro, dalla possibilità di rallentare ritmi sostenuti, a giocare con i propri figli. E ancora a rinunciare al superfluo e mettere in moto la creatività, scoprendosi bravi giardinieri o esperti di bricolage. Sui profili facebook e su instagram girano immagini di piatti di cuoche provette che in tempi normali trascorrono la giornata al lavoro e non sui fornelli. Angela ha 43 anni, due figli e un'occupazione e cucinare non è mai stato il suo forte. Per la prima volta ho preparato una torta di mele ed è venuta buona dice con una punta d'orgoglio voglio cimentarmi anche con il sushi.

