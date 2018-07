Immobili, Sappada ruba la scena a Tarvisio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE «Sappada è entrata molto bene nel mercato immobiliare regionale, è la regina della montagna con valori a metro quadro molto importanti e occorre stare attenti a non provocare un effetto svuotamento a Tarvisio». È la raccomandazione del presidente regionale Fiaip Leonardo Piccoli che analizza i dati del mercato in Fvg e spiega: «Su Sappada il dato rilevante è il valore del nuovo che sfiora i 3.500 euro a metro quadro. Un valore che vede la località montana al primo posto in Friuli Venezia Giulia». «L'offerta è molto...